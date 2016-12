Saabuvad pühad toovad endaga kaasa lookas peolauad hea ja paremaga, millele on vaat et võimatu vastu panna. See toob endaga sageli kaasa tüütud ülekilod ning seedehäired, mis muudavad enesetunde loiuks ja raskeks. Kuidas eelseisvad pidustused ülesöömiseta üle elada? Personaaltreener Taavi Merisalu annab nõu. Alusta söömist valgurikastest toitudest Esmalt soovitab Tarvi Merisalu praetaldrikult süüa lihatooted. „Alusta esimesena sealiha, lambaliha, kanaliha, süldi vms söömisest. Valgurikkad toidud ainult ei täida kõhtu kiiremini, vaid annavad ka ajule signaali, et kõht on täis. Muidu saabub täiskõhutunde signaal ajju umbes 20 minutiga, kuid valke süües jõuab see signaal kiiremini kohale,“ sõnab personaaltreener. Ta lisab, et valgurikaste toitude söömine annab ka parema enesetunde.

„Valgurikaste toitude juures on suur pluss ka see, et veresuhkru tase ei tõuse nii kiiresti lakke nagu süsivesikurikaste toitude puhul. Süsivesikute söömine võib tekitada sellise tunde, et sa ei ole veel oma kõhtu täis saanud ja aju käsib juurde süüa. See on suureks probleemiks aastaringselt. Valgud hoiavadki sinu veresuhkrut normaalsel tasemel, mitte ei liiguta seda üles-alla nagu Ameerika mägedel,“ räägib ta.

Lisaks valgulistele toitainetele söö kõrvale juurvilju, milles on kiudained ja alles siis kui kõht täis, võid alustada süsivesikute söömisega ja lubada ka endale ihaldatud koogitükike. Võta aega! Merisalu soovitab peolaua taga võtta aega ja süüa võimalikult aeglaselt. „Mida aeglasemalt sööd, seda suurema signaali saab aju, et kõht on täis. Sa võid ennast väga kergesti üle süüa, kui ahmid toidu kiiresti sisse mõne minutiga,“ räägib personaaltreener. „Kui sa võtad endale aega ja sööd selle sama koguse 30 minuti või enamaga, siis jõuab ajju täiskõhutunne enne, kui oled ennast jõudnud üle süüa!“ lisab ta. Ära päeva esimesel poolel nälgi „Võib kõlada uskumatult, aga nii on! Asi on selles, et kui sa jätad oma päevased toidukorrad ära, siis antakse su kehale signaal, et oled näljas olnud, mis põhjustab väga kergesti tahtmise süüa üle,“ räägib Merisalu. Ta lisab, et päeva esimesel poolel tervislikult ja kellaajastatult oma tavapäraseid eineid süües, väheneb risk ülesöömisele. „Lisaks võid päeva peale näksida ka juurvilju või natukene pähkleid, mis samuti aitavad vältida õhtust ülesöömist,“ sõnab ta. Vali kalorivaesemad toidud Merisalu soovitab süüa kanaliha, kuna selles on normaalses koguses rasvu ja palju valke. „Samuti on tänapäeval väga korralikke praade ka seavälisfileest. Lisaks sel aastal jõudsid turule ka verivorstid broilerifileest, mis maitselt ja koostiselt klassikalisest verivorstist ei erine,“ märgib Merisalu. Õhtusöögi ülejäägid anna külalistele kaasa