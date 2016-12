Arst, arhitekt ning programmeerija vaidlevad, kelle elukutse oli kõige esimene.

Arst: "Jumal teatavasti lõi Aadama küljeluust Eeva. Järelikult pidi ta olema kirurg."

Arhitekt: "Aga piibel ütleb, et kõigepealt oli kaos, ning jumal tegi kaosest Eedeni aia. Selleks on ju tarvis arhitektioskusi."

Programmeerija: "Heh, sõbrad, see kõik on ju ilus ja tore, aga mis te arvate, kes ikkagi kõigepealt selle kaose tekitas?"