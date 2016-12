"Mul ei ole tekkinud halba rutiini, et pean midagi tegema, ma teen, sest tahan teha," räägib Katrin Karisma, et on koolipapa Hannes Tamjärvelt omandanud kindla teadmise - tervise heaks peab iga päev eraldama vähemalt tunnikese.

Näitlejanna Katrin Karisma (69) räägib ajakirjas Tiiu, et selleks, et kogu aeg oleks hea olla ja vajadusel jätkuks jaksu ka nõusid pesta, on ta endale teadlikult kujundanud igapäevase terviselaksu. Kui varem oli ta varmas kepikõndija, siis viimasel ajal algab tema päev ujumisega.

See tähendab, et pärast mõnusat hommikust tassi kohvi sõidab ta Keila ujulasse eesmärgiga ujuda ühe tunniga üks kilomeeter. Ning alles pärast tervisevetel käiku algavad naise päevatoimetused.