"Just lapsepõlv on aeg, kui pannakse alus inimese tervisele kogu eluks," rõhutas heategevusliku algatuse “Tee head” patroon, olümpiasangar ja kolme lapse isa Allar Levandi ning sooritas kitsikuses elavatele lastele suunatud heategevusprojekti avaostu Benu apteegist.

“Tervisliku eluviisi A&O on loomulikult igaühe jaoks sportlik ning aktiivne ellusuhtumine ja palju liikumist,” lausus Allar Levandi Levandi. “Sama oluline on aga piisavalt vitamiinirikas ja mineraalaineid sisaldav toit, sest vastasel korral võib see kaasa tuua mitmeid terviseprobleeme tulevikus. Kutsun seetõttu meist igaüht omaltpoolt kaasa aitama sellele, et muuta sadade laste tervist tugevamaks ja seeläbi kindlasti ka meelt rõõmsamaks."