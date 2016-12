Nutitelefonisõltuvus on jõudnud täiesti uuele tasemele – need on muutunud meie igapäevaelus nii oluliseks, et neid on raske isegi ööseks endast eemale jätta. Kuid on siiski olulisi põhjuseid, miks sa võiksid nutitelefoni kasutamist vähendada.

Healthy Life Tricks toob välja viis sellist põhjust.

1. Sa hakkad jälle sõpradega suhtlema. Üsna tavaline on sõprade elul silma peal hoida Facebooki uudisvoogu sirvides. Kui sa telefoni kõrvale heidad, jääb sul aga päriselt aega nende jaoks. Sa ärkad hommikul puhanud ja rõõmsana ning kohtud sõpradega – paljud uuringud kinnitavad nimetatud tegevuste head mõju tervisele.