Aastakümneid on räägitud sellest, kuidas naised lähevad pärast abiellumist paksuks. Ja mitte ainult ka räägitud - elu ise annab selleks veendumuseks põhjust.

Ning mitte ainult, seda kinnitavad ka teadlased. Ajakirjas Time avaldatud uuring, mis hõlmas 7000 inimese jälgimist mitme aasta jooksul, leidis, et suhtes ja kooselavad paarid on kaks korda enam ülekaalulised kui nende vallalised suguõed ja -vennad. Põhja-Carolina ja Chapel Hilli ülikooli teadlased avastasid, et naiste kehakaal tõuseb iga kooselatud aastaga, samas kui mehed võtavad enamasti kaalus juurde kahe esimese aasta jooksul.

See ei üllata, sest paarisuhe tähendab väljas lõunatamist ja diivanil istumist, mitte aktiivset seltsielu. Vöökohta kergitavalt mõjuvad ka kodused nädalavahetuse küpsetised.

Teadlased märgivad, et kaalutõus on mugavuse ja harjumuse tulemus. Ehk pärast abiellumist ei keskendu naised enam iseendale, vaid sellele, mis on nende ümber, teisisõnu – kodule. See ei tähenda, justkui ei hooliks mehed kodus toimuvast. Sageli võtab naine ise kogu vastutuse enda õlule, mis tähendab, et jääb vähem aega enda eest hoolitsemiseks. Kodused tööd, jagelused lastega, partneri eest hoolitsemine võtavad oma osa tervisliku toitumise ja trenni arvelt. Mees aga saab vaba aega nautida ja seda näiteks sportimiseks kasutada.

Et naine peab toime tulema nii kodu kui tööga, soosib seesugune kiire eluviis kiirtoite, mis ei ole tervisele kasulikud ja sisaldavad kunstlikke aineid ning tühje kaloreid.