Taas on käes see aeg aastas, kui mandariinid maitsevad kõige paremini. Kuid nad mitte ainult ei maitse hästi, vaid on head ka tervisele.

Veebiportaal Amerikanki toob välja kuus head põhjust, miks oma tervise nimel mandariine süüa.

1. Neis on vähe kaloreid. Üks mandariin sisaldan kõigest 35 kalorit. Lisaks selle ei sisalda nad rasva ning on antioküdantiderikkad.