Seda maailmakuulsat jooki soovitatakse ennekõike naistele - see aitab kaalu langetada ja paneb su jõuludeks särama. Ja mis kõige parem - selle valmistamine on imelihtne.

Tegu on nimelt linaseemneteega. Linaseemned on paljude tervislike toitainete allikaks – need sisaldavad paljusid tarvilikke vitamiine, mineraale, rasvhappeid ja kiudaineid, kirjutab Healthy Life Tricks. Samuti aitab see kehast välja viia toksiine, alandab veresuhkru taset ja pärsib isu. Linaseemned kiirendavad ka rasvapõletusprotsessi ja aitavad põletada kangekaelset kõhurasva. Ehk nagu öeldud – linaseemned aitavad vabaneda ülekaalust, muudavad naha elastsemaks ja panevad selle särama. Just seepärast ongi see jook paljude inimeste lemmikuks.

Linaseemne tee valmistamiseks vajad sa 1 liiter vett ja 3 spl linaseemneid. Vala linaseemned keeva veega üle ja jäta segu üle öö seisma. Hommikuks on jook tarvitamiseks valmis.