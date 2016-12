Igaüks, kes on aevastanud, teab, et selle tegevuse ajal lähevad automaatselt ka silmad kinni. Teadlaste sõnul on tegu keha automaatse reaktsiooniga, mis aitab vältida mikroobide sattumist silma.

Ehk teisisõnu – kuigi silmad lahti aevastamine on ka võimalik, usuvad teadlased, et silmade sulgemine aevastamise ajal on keha kaitsereaktsioon, kirjutab The Sun.

Niisamuti, nagu on aevastamine ka iseenesest kaitsereaktsioon, sest inimene aevastab siis, kui tal miski ärritab ninas limaskesta.

Lisaks kaitseb keha aevastamise ajal silmi ka selle eest, et aevastamisega kaasnev surve ei kahjustaks silmaümbruse lihaseid või pisikesi kapillaare. Aevastamisega kaasneb nimelt surve, mille tulemusel võivad silmas pisikesed veresooned lõhkeda. Niisamuti, nagu see juhtub naistel näiteks sünnituse ajal, mistõttu noore ema silmad on sageli õrnalt roosad.