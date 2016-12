Retro FM saatejuht Rauno Märks: "Olen siiani söönud kõike, mis maitseb, söönud pigem magusat kui mõru. Paaril viimasel kuul olen hakanud aga minagi valges suhkrus tonti nägema ja püüan tasapisi sellest võõrduda. Endalegi üllatuseks joon nüüd kohvi meega. Kuid ma tean, et jõuluaeg viib mind taas Tartusse vanemate juurde ja ma olen enam kui kindel, et seal ootabki mind see kiusatus.

Tunnen juba praegu, kuidas selle glasuur hamba all praksub, kuidas mu hambad vajutavad läbi mitme kukli kihi, kuidas kreem valgub keelele ja magu sirutab välja käed, et seda kõike haarata. Need sajad ja sajad kalorid igas ampsus, mis mu verre sööstavad. Aastalõpp saab mul olema kuradi raske. Kas ma suudan ilma Rõuge Pagari moorapeata olla? Ma ei ole selles üldse kindel, aga ma andsin perele lubaduse oma tervise eest hoolt kanda."