USA teadlased leidsid 14 409 täiskasvanut küsitledes, et need, kes jalgevahe paljaks raseerivad, põevad keskmisest neli korda suurema tõenäosusega mõnd suguhaigust.

Eksperdid peavad põhjuseks seda, et seksuaalselt aktiivsed inimesed hoiavad oma nabaalust piirkonda trimmituna.

Küsitlusest selgus, et need, kes end sagedamini alt raseerivad või depileerivad, kalduvad olema nooremad ja neil on olnud rohkem seksuaalpartnereid, vahendab Daily Mail.