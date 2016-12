"Kui hiljuti uuesti arsti juures käisin, sain teada, et ülikallis ravi on aidanud ja vähk ei ole edasi läinud! Ma nii loodan, et on võimalik selle raviga jätkata!" räägib soolevähki põdev Tiivi, kelle töökaaslased kogusid kolm kuud tagasi raha kokku, et ta saaks heategevuslikust vähiravifondist abi. Fondi annetuste varu olid tookord otsakorral. On nüüdki.

Augusti lõpus ilmus Õhtulehes artikkel "Kui lootus lootuse järel kustub, mõtled, et tuleks see surm juba rutem...", mis räägib soolevähki põdevast Tiivist. Kuna kõik ravivõimalused, mida haigekassa toetab, olid tema puhul ära proovitud, oli tookord ainus lootus heategevuslik vähiravifond Kingitud Elu.

Paraku olid just selleks ajaks, kui tagasihoidliku Tiivi hoolivad töökaaslased teda aidata soovides fondi poole pöördusid, annetustena laekunud abiraha otsakorral ja Tiivi jäi ootele. Paraku inimestel, kellele fondist abiotsimine on viimane õlekõrs, aega oodata ei ole. Ei olnud ka Tiivil. Seda mõistsid tookord ta tema töökaaslased, kes kogusid kokku paar tuhat eurot ühes kuus kuluva ravimi raha, et Tiivi saaks nii ruttu kui võimalik raviga alustada. Oma osa sellesse andsid ka lehelugejad, keda Tiivi lugu puudutas. Nüüdseks on ta kaks kuud iga kahe nädala tagant vaadanud tund aega järjest, kuidas tema veeni tilgub ülikallis elulootust andev ravim.

Sellest on olnud abi. Lootuse tagasisaamisest rääkimata.