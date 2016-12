Eesti Südamelaste Tugiühing südamehaigetele lastele ja nende peredele kommunikatsioonipäeva, mis annab lastele ja nende vanematele võimaluse kogemusi jagada.



MTÜ Eesti Südamelaste Tugiühing koondab kaasasündinud südamerikkega laste vanemaid ja nende toetajaid. Kommunikatsioonipäeva eesmärk on pakkuda südamerikkega lastele ja nende vanematele võimalust kogemusi jagada, üheskoos aega veeta ning kontakte vahetada.



“Samade muredega perede nägemine ja edulood annavad südamehaigeid lapsi kasvatavatele peredele elujõudu,” usub laagri peakorraldaja, ühingu liige Eva Harak. 2015. aasta augustis korraldas ühing südamelastele ja nende peredele kolmepäevase kommunikatsioonilaagri Rõuges, pärast mida liitus MTÜ-ga 51 uut liiget. Haraku sõnul ilmneski just toonases laagris, et kõige suurem puudus on neil peredel omavahelisest suhtlemisest, kogemuste vahetamisest ja üheskoos veedetud hetkedest.



“Suur osa kommunikatsioonilaagrites läbiviidavatel koolitustel ja treeningutel omandatust on osutunud nii südamelastele kui ka nende vanematele asendamatuks teadmiseks. Samas on paraku ka kurvastavalt tihti ilmnenud, et nii mitmedki potentsiaalsed ja kõrgelt motiveeritud kommunikatsioonilaagris osalevad pered ei saa majanduslikel põhjustel selles osaleda,” räägib ta.



Kogu pere transpordi-, ööbimis-, toitlustus- ja koolituskulud on osutunud Eesti perede majanduslikku toimetulekut silmas pidades liiga kõrgeks. Eriti arvestades, et südamehaiget last kasvatavatel peredel on lapse puudelisusest johtuvalt võrreldes keskmise perega niigi oluliselt keerulisem perekonna eelarvet tasakaalus hoida.



Seetõttu otsustatigi toetajate abiga korraldada ühepäevane kohtumine, et võimaldada üritusel osalemist ka neile, kellele laagris osalemine üle jõu käib. Kommunikatsioonipäevale oodatakse 70 osalejat üle Eesti ning päevakavas on noorte muusikute kontsert, ühingu visiitkaartide meisterdamise töötuba, maiustuste jagamine lastele, ühine fotode vaatamine ning muuseumiekskursioon.



Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves peab raskelt haigete laste ja nende perede ühisürituste toetamist väga oluliseks. “Oma töös oleme saanud tihti tagasisidet, et kõige raskem on peredel oma murekoormaga üksi toime tulla ning tuntakse puudust suhtlemisest saatusekaaslastega,” räägib ta. “Lisaks väga praktilistest teadmistest, mida sama kogemusega inimesed oskavad jagada. Seetõttu toetab Lastefond selliseid ettevõtmisi meeleldi.”



Lastefond toetab Eesti Rahva Muuseumis toimuvat kommunikatsioonipäeva 1800 euroga, millest 800 eurot annetas selleks juuksurisalong M Room.