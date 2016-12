Pingeline töö koos valede toitumisharjumustega soodustab südame- ja veresoonkonna haiguste tekkimist ja arenemist. Viimase kümne aastaga on suremus südamehaigustesse küll langenud, kuid rohkem kui 20% juhtudest on surma põhjuseks siiski südameinfarkt. Teemal, kuidas oma tervist jälgida, et kaua tervena elu nautida, annab nõu meditsiinilabori SYNLAB laboriarst dr Meeli Glükmann.

Risk kõrgenenud vererõhu tekkeks suureneb vanusega, ligikaudu pooled üle 65 aasta vanused inimesed Eestis kannatavad kõrge vererõhu all. Kõrge vererõhk omakorda on aju veresoonte, südame- ja neeruhaiguste tekke oluliseks riskifaktoriks. Mitmed maksahaigused algavad ja kulgevad aastaid sümptomiteta, ainsaks märgiks süvenev nõrkus ja väsimus, mida esineb ka paljude teiste haiguste korral. Kroonilist väsimust seostatakse sageli ainult vanusega ja pingelise tööga, ehkki see võib viidata hoopis kehvveresuse esinemisele või näiteks kilpnäärme probleemidele. Eesti kliima kahjuks soodustab külmetushaiguste ja mitmete krooniliste põletike, näiteks liigesehaiguste teket.

Haiguse tekkides tuleb ette võtta teekond oma perearsti poole ja kindlasti ennast ravida, kuid väga oluline on igapäevaselt ise oma tervisest hoolida ja hoida ennast tervena. Muutes oma elustiili ja toitumist, jälgides oma tervisenäitajaid ja enesetunnet, on võimalik vähendada enneaegset töövõime kaotust ja pikendada eluiga. Selleks, et teada just enda terviseriske, leida oma nõrgad kohad, ennetada ja vältida haiguste teket, oleks abi vereanalüüside andmisest.

Kuna inimeste vastutus ja huvi oma tervise suhtes on viimastel aastatel oluliselt kasvanud, pakubki SYNLAB inimestele mugavat ja kiiret võimalust anda erinevaid vereanalüüse ja tulemuste põhjal saada ülevaade oma tervislikust seisundist. Võimalus on valida erinevate laborianalüüside pakettide vahel, kõige ülevaatlikum on Terviseriski pakett. Analüüside tulemused annavad ülevaate inimese immuunsüsteemi olukorrast, võimalikest varjatud põletikest, südame-veresoonkonnahaiguste riskifaktoritest, maksa, neerude, kilpnäärme tööst ja kolesterooli, glükoosi, raua ning D-vitamiini tasemest ja muustki.

Terviseriski põhipaketile lisaks pakutatakse üle 40-aastastele meestele lisaanalüüside paketti, mis sisaldab täiendavaid analüüse nagu eesnäärme vähi riski marker, testosteroon ja teised vanusega muutuvad hormoonide ja ainevahetusanalüüsid. Üle 50-aastastele naistele on samuti lisatervisekontrolli analüüsid menopausiaegsete hormonaalsete ja ainevahetuslike muutuste uurimiseks.

Sõltumata sellest, kui tervelt end tunned, on soovitatav kord aastas ning alates 35. eluaastast isegi kaks korda aastas vereanalüüse anda. Kui kõik analüüsid on korras, saab inimene südamerahu ja kindlustunde. Kui mõni analüüs ei ole normi piirides, on võimalik teha ka vajalikke lisaanalüüse. Mida täpselt teha ja kui tihti, saab küsida laboriarstilt või oma arstilt.

Euroopa suurimasse laboriketti kuuluv ja Eesti üks suurimaid meditsiinilaboreid SYNLAB on laborianalüüse teostades arstidele haiguste diagnoosimisel abiks olnud juba üle 20 aasta ning SYNLABis saab teha umbes 5000 erinevat analüüsi. Terviseriski paketi saab tellida otse ja mugavalt erapatsiendiportaalist MINU.SYNLAB.EE või laborist. Vereproovi saab anda ilma eelregistreerimiseta lähimas SYNLABi verevõtukohas ja vastused jõuavad samasse portaali hiljemalt kolme tööpäeva pärast. Küsimuste korral tasub lisaks tellida laboriarsti konsultatsioon. Vajadusel võib analüüside tulemused edastada oma perearstile või erialaarstile.

