Esiteks vähendab kohv söögiisu. Üks peamiseid eeliseid kohvil lisaks sellele, et see hoiab inimese ärkvel, on tema võime pärssida söögiisu. Seepärast on tass kohvi pärast lõunasööki või pärastlõunal üldse hea mõte – see aitab vähendada isu koogikeste või näksimise järele