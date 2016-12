Ära unusta lõunasööki! Jõulueelsed tööpäevad on kiired, seepärast võib mõte rikkalikust õhtusöögist tekitada kiusatuse lõunasöök sootuks vahele jätta. Seda ei tohi mingil juhul teha! Püüa kindlasti lõunasöögiks aega leida, sest pikk ja väsitav tööpäev ning tühi kõht on kindel eeldus nii õhtuseks ülesöömiseks kui kiireks purju jäämiseks. Näksi ka peole jõudes enne esimest pokaali midagi, sest kui maos on toitu, imendub alkohol verre aeglasemas tempos.

Käes on aasta viimane kuu ning täie hoo on sisse saanud ka jõulupidude hooaeg, mida võib nädalasse koguneda suisa mitu. Eks mäletavad pea kõik varasematest aastatest lubadusi, et järgmisel aastal hoiame asutuse jõulupeol saledamat ja kainemat joont. Enamasti kipub minema aga nagu alati ning järgmisel päeval pole enesetunne kiita.

Ole ettevaatlik boolide ja kannujookidega. Need võivad esmapilgul tunduda lahjad, kuid tegelikkuses sisaldavad tihti viina või teisi kangeid napse ja vahuveini. Selliste jookidega on kerge kaotada igasugune kontroll joodud koguse üle. Võimalusel tuleb valida joogiklaas, mille sisu on sulle tuttav ja kogu õhtuks peaks jääma ühe margi juurde. Arvesta, et mida tumedam jook, seda tõenäolisem on pohmelli teke!

Ära istu terve õhtu laua taga. Inimesel on kombeks käeulatuses olevat toitu suhu pista ja joogiklaasi kallutada, isegi kui kõht on ammu täis ja jalg pehme. Seepärast oleks mõistlik lookas toidu- ja joogilaua tagant aeg-ajalt püsti tõusta ning endale mujal tegevust leida.

Söö ainult seda, mis tegelikult maitseb. Ära üritagi proovida kõike, mida lauale on pandud. Osad toidud ei sobi omavahel kokku ja kui nendega liialdada, on oht saada kõhupuhitus või muud kõhuhädad, kaalutõusust rääkimata. Kui püüad ühe õhtu jooksul süüa kartulit ja praekapsast, liha ja kala, kartulisalatit ja rosoljet ning torti ja kringlit, võid olla enam kui kindel, et pead järgmisel päeval enesetundelt lõivu maksma.

Kui oled purjus, lõpeta joomine kohe. Lõpeta alkoholi tarbimine või tee paus kohe, kui tunned ennast purjus olevat. Selle asemel rüüpa parem paar klaasi vett, sinu keha on järgmisel päeval selle eest tänulik.

Kui tunned, et pidu on sinu jaoks ülekäte läinud, telli takso ja sõida koju, see aitab vältida järgmistel päevadel piinlikke pilke.

Ära võta valuvaigisteid koos alkoholiga. Alkoholitarbimise eel ega ajal ei tohi manustada tugevatoimelisi valuvaigisteid, see võib olla tervisele ohtlik. Enne magamaminekut võib võtta ühe veeslahustuva aspiriini koos c-vitamiiniga, see aitab alkoholi mõjul paksuks muutunud verd vedeldada ja seeläbi pohmelli ennetada. Aspiriini toimele aitab kaasa paar klaasi vett, soovitavalt mineraalvett. Vajadusel võib võtta teise aspiriini annuse hommikul, pärast ärkamist.

Pärast pidu maga korralikult. Järgmisel hommikul maga korralikult välja ja arvesta, et pärast pidu ei ole 5-6 tundi und piisav. Taastumiseks vajad korralikku, soovitavalt 10 tundi und.