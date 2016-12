Paljud on kogenud, et sinepiseemned leevendavad selja- ja liigesevalusid ning mitmeid muid terviseprobleeme. Niisamuti on sinep kasulik võitlemaks külmetuse ja gripi sümptomitega.

Kõik, mida külmetusest pääsemiseks on vaja teha, on hõõruda sinepiga jalad sisse, panna seejärel jalga sokid ning seejärel lamada ning hoida jalgu soojas, kirjutab Healthy Life Tricks.

Tõhusaim on, kui seda teha öösel, enne magamaminekut.

Vajadusel võib sinepikompressi korrata ka paaril järjestikusel õhtul.