Jõuluajal on punase veini joomine vägagi päevakorral vaatamata sellele, et punane vein on tuntud peavalutekitaja. Siiski on üht-teist, mida saate teha, et kohutavat pohmelli ära hoida.

Punases veinis sisalduvad tanniinid, histamiinid ja suhkur – need kolm ainet on kurja juureks, miks pohmelus tekib.

Kuid kahe tassi kange kohvi joomine enne punase veini rüüpamist võib pohmelli teket ära hoida, kirjutab The Sun.