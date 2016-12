"Loodus on sättinud nii, et meil on sealt võtta seda, mida kõige enam vajame – enamik põhjamaa taimi on soojendavad ja rahustavad," kinnitab taimetark Irje Karjus.

Rohkem Metsamoorina tuntud Irje Karjus on isegi kokku seganud Metsamoori eliksiiri, sest külmade ilmade ja jaheda olemise vastu saab tema sõnul just ennekõike soojendavate taimedega.

Metsamoor Irje Karjus (Erakogu)

Talvel soovitab ta abi otsida tugevatelt taimedelt – puudelt ja põõsastelt. Neli parimat toob ta siinkohal koos retseptidega ka välja.

Mänd aitab köha peletada