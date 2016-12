Haiglavoodis lebav näitlejanna loodab veebruaris tagasi laval olla.

"74 eluaastat ikka mõjuvad inimese tervisele. Ja mu põlvevalu hakkas aina rohkem elu segama," kõneleb Ugala näitlejanna Luule Komissarov, kes ei veeda praegu oma päevi lavalaudadel, vaid Tartu Maarjamõisa haiglas.

Luulet aastaid vaevanud põlvevalu pani ta võimlema ja ravimeid sööma, kuid paranemismärke ei paistnud kuskilt. Põlv andis kogu aja tunda. "Lõpuks andsid arstid resoluutse hinnangu: Luule Komissarov, me peame teid opereerima!" räägib näitlejanna. "Õnneks langetati otsus piisava ajavaruga, nii et sain rahulikult sättida ja end ette valmistada. Pidasin nõu lähedaste ja koduteatriga ja panime üheskoos paika, et detsembrist jaanuarini saan kaks kuud rahu ja vaikust ning professionaalse järelevalve all taastusravi."

Nende kuude jooksul Luulet näitlemas ei näe, paranemine võtab aega. Selle aja on Ugala teater talle lahkelt ka võimaldanud.