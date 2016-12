Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava üliõpilased läbivad esmakordselt massaažipraktika kõrgkoolis, pakkudes õppetöö osana massaažiteenust.



Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekava juhi Anna-Liisa Tamme selgitusel läbivad tänavu kaks füsioterapeudi õppekava 3. aasta üliõpilast praktikutest õppejõudude juhendamisel massaažipraktika kõrgkoolis spetsiaalselt selleks loodud teenuste kabinetis. Praktika algas sellel nädalal ja lõppeb kevadel. Sügisest jätkavad massaažipraktikatega kõrgkoolis massaaži eriala õpilased. Tavapäraselt sooritavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased praktikaid erinevates tervishoiuasutustes üle Eesti.



„Kuna tegemist on teenusega õppetöö osana, peab iga klient arvestama, et teenust osutab küll vastava spetsialisti juhendamisel siiski üliõpilane,“ selgitas Tamm ja lisas, et hetkel pakutakse tasuta massaažiteenust lisaks kõrgkooli personalile ka kõrgkooli praktikabaaside (nt Soinaste lasteaed, SA Tartu Vaimse Tervise Hooldkeskus, Tööinspektsioon, Politsei- ja Piirivalveamet jt) töötajatele. „Kindlasti jätkame massaažipraktikaga kõrgkoolis ka järgmisel õppeaastal ning taolisi teenuseid õppetöö raames on ka lisandumas.“



Praegu korraldab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava ka regulaarselt eakate võimlemistunde ning neuroloogilise kahjustusega inimeste terapeutilise võimlemise tunde.