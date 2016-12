Vanematel inimestel soovitab arst liigelda pigem päevasel ajal. „Jalutama ja poodi minekuks tasub eelistada aega, mil pole pime. Siis on näha, kuhu astutakse – on seal auk, kivi või jää,“ lisab Tašlõkova. Samuti on mõistlik kanda jalatseid, mille tallad ei oleks siledad.

Kukkudes sirutab inimene tihtipeale automaatselt käe ette – Tašlõkova soovitab aga seda vältida. „Kukkudes tasub ajada selg kumeraks ja pea suruda rinna peale, et kaelapiirkond oleks ümmargusem,“ annab ta nõu.

Kompressi esialgu väldi

Pärast kukkumist tuleks esimese asjana kannatanud kohale külma peale panna. „Külm aitab vältida liigset paistetust. Põrutusest tekib sageli verevalum ja verevalum annabki põrutuspiirkonda sinika. Paistetus tekitab valu, sest pressib lihastele, veresoontele, närvidele,“ selgitab traumatoloog.

Tema sõnul tuleb külma vigastatud kohale panna mitu korda. „Hoiad kannatanud kohal 20 minutit jääkotti või külmas vees leotatud lappi. Pärast kaht-kolme tundi uuesti,“ juhendab Tašlõkova.

Kui liigutamine on valulik, võiks kannatanud koha ümber panna sideme „Mitte tugevalt, aga lihtsalt nii, et see toetaks liigest. Kui side on liiga tugevalt, tuleks see kahe tunni pärast ära võtta ja anda tunnike pausi. Oluline on jälgida, et side väga veresooni ei pressiks ja ei tekiks kompressioon,“ toonitab ta. Samuti võib kannatada saanud käe või jala kõrgemale tõsta – umbes 40 sentimeetrit horisontaalist.

Valu leevendamiseks on hea kasutada salvi (näiteks Lioton1000 ja Traumel), mida leiab käsimüügist. „Salvi kasutatakse vähemalt kolm korda päevas esimesed kolm-neli päeva. Kui pärast viit päeva viga saanud koht ikka valutab, võib ka kompresse teha,“ räägib ta. Kindlasti ei tohiks kompressi teha vahetult pärast kukkumist, sest kannatanud kohta soojendades võib turse hoopis suureneda ja ka valu ägeneda.

Kukkumise järel anna puhkust kolm nädalat

Talviste traumade korral on asendamatuks abimeheks käsimüügis olevad valuvaigistavad tabletid. „Kui ainult külm ja side ei aita ning ikka valutab, võiks võtta tablette kaks või kolm korda päevas. Valuvaigistite võtmise vaheks peaks jääma kuus kuni kaheksa tundi,“ räägib Ljubov Tašlõkova.

Üldiselt annab haiget saanud koht tunda kaks-kolm päeva, pärast seda hakkab valu leevenema. „Nende paari päeva jooksul valuvaigistit vabalt võtta. Kui valutab kauem, võib ka nädal aega võtta. Igal inimesel on oma valupiir: üks saab ilma tabletita hakkama, teisel on väga halb,“ sõnab traumatoloog.

Pärast kukkumist tuleks ideaalis anda kannatanud kohale rahu kolm nädalat.

Kui paari päeva möödudes ei ole kaebused absoluutselt vähenenud, asi on sootuks hullemaks läinud või segab igapäevaseid tegemisi, peab Tašlõkova sõnul pöörduma arsti poole.