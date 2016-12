Enim õnnetusi on sel aastal toimunud metallitööstuses, kaubanduses ja ehituses. Ligi veerand tööõnnetustest on põhjustatud masinate ja käsitööriistade valest käsitsemisest või ohutusnõuete eiramisest. Iga viies tööõnnetus on seotud kukkumisega.

Tööinspektsioonile on 11 kuuga teada antud 4535 tööõnnetusest. Neist valdav osa, 3614 olid kerged, raskeid õnnetusi oli 900. Täpsustamisel on veel 189 juhtumi asjaolud.

Käesoleva aasta 11 kuuga on juhtunud 4535 tööõnnetust. Oma elu on tööõnnetuse tagajärjel kaotanud 19 inimest.

Novembri seisuga on tööõnnetuses surma saanud 19 inimest. Nelja inimese surmaga lõppenud õnnetuse asjaolud on veel täpsustamisel. Enim surmaga lõppenud õnnetusi juhtus ehitussektoris, transpordisektoris ning elektrienergia sektoris. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul näitab uurimine, et tööohutusnõuetest kinni pidamisega oleks saanud ära hoida vähemalt pooled surmaga lõppenud tööõnnetustest. „Ohutusnõuded on järgimiseks kõigile, nii tööandjatele kui töötajatele. Isikukaitsevahendite kasutamine või turvareeglite järgimine võib tunduda ebamugav, aga see aitab ära hoida vägagi traagilise lõpuga õnnetusi,“ ütles Maripuu.