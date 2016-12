Kiivi sisaldab lisaks paljudele muudele kasulikele ainetele ka suurtes kogustes kaaliumi ja kiudaineid – aineid, mis aitavad sul vererõhu kontrolli all hoida.

Kaalium on nimelt oluline aine, mis aitab vähendada kehas naatriumi mõju. Naatrium on nimelt üheks kurja juureks, miks vererõhk kõrge olema kipub, kirjutab Healthy Life Tricks.

USA-s läbi viidud uuringud kinnitavad ka, et kui inimesed tarbivad piisavalt kaaliumirohkeid toite, on nende risk haigestuda kõrgvererõhutõppe 30% madalam.

Seega on üks olulisim asi, mis sa oma tervise heaks teha, vähendada naatriumi ja suurendada kaaliumi tarbimist. Lisaks sellele, et vererõhk püsib paremini kontrolli all, väheneb ka ajurabanduse oht ning luud püsivad tugevamad.