Miks tekivad seksides kõhugaasid ja vajadus peeretada?

Seksimine soodustab kõhugaase, sest sel ajal on lihased lõdvestunud ning vaginaalne penetratsioon aitab jämesooles gaase väljapoole suruda, kirjutab Female First.

Et kõhugaasid on täiesti normaalsed ning inimesed peeretavad nagunii päev läbi, isegi, kui nad seda eitavad, on mõistlik asjasse naljaga suhtuda.

Kui see mure kestab aga pidevalt, võib küsida apteegist vahendeid, mis aitavad gaase vähendada. Enne seksi oleks mõistlik tualetis käia. Ning üleüldises plaanis vältida gaase tekitavaid toiduaineid nagu näiteks oad ja kapsas.