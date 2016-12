On isegi leitud, et lausa 55% lastest aitab perega õhtusöögi söömine kaalu kontrolli all hoida, vahendab Time. Sest kui koos perega ei sööda, näkitsetakse rämpstoitu teleka ees või kõhuli voodis nutiseadmeid näppides.

Perega õhtusöögi söömine on üks igavesti hea idee mitmes mõttes. See toob pereliikmed kokku ning tugevdab omavahelisi suhteid, lisaks kinnitavad teadlased, et koos söövad inimesed püsivad ka vormis.

2. Nad söövad neli ja pool minutit kauem. Teadlased on leidnud, et normkaalus terved lapsed veedavad söögilauas keskmiselt 18 minutit, ülekaalulised 13,5 minutit. Seejuures ei pea paika ütlus, et rohkem aega toidulaua taga tähendab rohkemat söömist. Hoopis vastupidi – aeglasem söömine võimaldab seda teha teadlikult.

3. Nad jätavad alati midagi taldrikule. Teadlased on leidnud, et 35% nendest lastest, kelle vanemad nõudsid taldriku tühjakssöömist, sõid hiljem midagi magusat. Kui see juhtub igapäevaselt, teeb see hulga lisakilosid.

4. Nad ei kasuta söögilauas elektroonikat. Need vanemad, kes lasevad oma teismelistel söögilauas kasutada nutiseadmeid või vaatavad söögi ajal telekat, söövad vähem täisväärtuslikult ning neil on halvemad peresidemed, leidsid Minnesota ülikooli teadlased. Meedia kasutamist söögiajal on seostatud ka vähema värskete puu- ja köögiviljade söömisega. Ning lisaks on leitud, et söögi ajal muude asjadega tegelemine toob kaasa palju suurema toidukoguse tarbimise.

5. Nad kasutavad väiksemad taldrikuid ja potte. Silmad söövad alati rohkem kui keha tegelikult seda jõuab. Teadlased on aga teinud kindlaks, et kui süüa teha väiksema potiga ehk väiksemas koguses ja süüa seda väiksemalt taldrikult, on võimalik kehakaalu paremini kontrollida.

6. Nad küsivad lastelt, kas nad on näljased. Laste vastu huvi tundmine ja nende suunamine oma näljatundele mõtlema aitab neil hiljem seda tunnet mõista ja sellega adekvaatselt tegeleda.

7. Nad katsetavad uusi toite. Köögivili on teismeliste jaoks iseenesest äärmiselt ebapopulaarne, ainus viis neid lastele sisse sööta on püüda teha uudseid ja põnevaid roogi. Näiteks passib punapeet imehästi šokolaadikoogi sisse!

8. Nende isad ei söö kiirtoidu. Vanemad annavad lastele toitumiseeskuju, eriti isad. Sestap tasub eelistada tervislikke toite.

9. Nad söövad aeglaselt. Teadlik ja aeglane söömine on tervislik harjumus, mis aitab söömistungiga võidelda ja võimaldab ka söögilaua taga kauem istuda.