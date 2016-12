Et igal aastal põeb maailmas grippi miljoneid inimesi üle kogu maailma ning sellel teemal räägitakse külmetusviiruste hooajal söögi alla ja söögi peale. Seepärast võib tunduda, et gripist kõneldes on kõik selge. Kuid vale puha – sel teemal liigub palju väärarusaamu. Seepärast annab Women´s Health vastuse kuuele põletavale gripiteemalisele küsimusele, mille vastust peaks igaüks une pealt teadma. 1. Kuidas teha vahet külmetusel ja gripil? Mõlemad on hingamisteede haigused, mis põhjustavad nohu ja kurguvalu. Kuid külmetuse korral teeb nohu raskeks enamasti vaid pea, kuid gripp muudab kogu keha. Ehk teisisõnu – kui sul on palavik, külmavärinad, pea- ja luuvalu, oled ilmselt nakatunud grippi. Kui sellele kõigele lisandub oksendamine, on tegu kõhuviirusega.

2. Kas gripivaktsiin põhjustab grippi? Tegelikult on gripivaktsiin parim viis gripi ennetamiseks, sest see tugevdab immuunsüsteemi. Kuniks vaktsiinis leiduvad ained immuunsüsteemi ergutavad, võib pärast vaktsineerimist end päeva-paari jooksul tunda end kehvasti. See aga ei tähenda, et oled grippi haigestunud.

3. Kas gripiga on vaja antibiootikume? Ei ole. Antibiootikumid on vajalikud ainult bakteriaalsete infektsioonide raviks, mitte viirustega võitemiseks. 4. Milliseid ravimeid on vaja külmetusviirusega? Käsimüügiravimid võivad leevendada külmetusviiruste sümptomeid, kuid tegelikkuses on vaja külmetusviirus lihtsalt läbi põdeda. 5. Kas gripi ajal peaks vähem sööma? Absoluutselt mitte! Just söögiga saad oma immuunsüsteemi tugevdada ning samuti haiguse sümptomeid leevendada.