"Kas Sind vaevad* ANGNIIN? KROONILINE PÕLETIK?" küsib Imeline Koralliklubi. Sellele Facebookis esitatud küsimusele paneb punkti vihje, et põletiku korral võib aidata Imeline Koralliklubi. Kaubitseb toidulisanditega, aga soovitab ka vananemisvastaseid kreeme ja muud imerohtu. Eriti hakkab silma elektromagnetilist kiirgust neelav kleeps.

Eestis tegutsev osaühing Koralliklubi on vaid rakuke maailmas levinud Venemaal asutatud suurfirmast. Ettevõte tegevus käib aga võrkturunduse kaudu. Edasimüüja leidmine pole kuigi keeruline. Internet on täis nende kontakte.

Kõigepealt joo korallivett

Üks edasimüüjaist ütleb, et nende populaarseim toode on pulber, mida kutsutakse eesti keeles koralliveeks. See andvat inimestele võimaluse juua loodusliku kvaliteediga vett igal pool ja seda on mugav hoida nii kotis, autos kui ka kodus.