Elite erakliinikus on 15 aasta jooksul sündinud ligi 1500 katseklaasilast, toimunud on ligi 270 000 vastuvõttu ja teostatud ligi 100 000 ultraheliuuringut.

Eesti suurimaid erakliinikuid Elite kliinik tähistas tänavu detsembri alguses 15. tegutsemisaastat.

Tartus tegutsev Elite erakliinik pakub eriarstiabi, kuid eestlastele on see ennekõike tuntud kui viljatusravikliinik. Elite looja ja juht on Andrei Sõritsa, kelle töö tulemusena sündis 1995. aastal esimene katseklaasilaps Baltimaades.

Elite eelkäija on 1998. aasta augustis Tartus Tähe tänaval avatud erakliinik, kus algselt keskenduti just viljatusravile. Esimene sünnitus leidis Elites aset 2002. aasta augustis. Elite sünnitusosakonnas nägi 13 aasta jooksul ilmavalgust 1336 last, nende seas 18 paari kaksikuid. Praegu saab Elites sünnitada ainult plaanilise keisrilõike teel ja ise kõik ravikulud tasudes. Elites käidi sünnitamas kõikidest Eesti linnadest ja maakondadest, ka naaberriikidest.

Lisak töötab Elites üle 40 arsti erinevatelt erialadelt. Elite filiaalid tegutsevad Tartus Annelinnas ja Jõhvis.