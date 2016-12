Kas sulle on tuttav olukord, kus silmad hakkavad sügelema, punetama ja rähma ajama, ripsmetel on kõõm, silmad on valguskartlikud ning kuivavad?

Kui jah, siis oled tõenäoliselt puutunud kokku algloomaga, kelle nimi on Demodex. Tema põhjustab nii laste kui täiskasvanute seas levinud laupõletikku.

Iga inimese kehal on bakterid ja mikroskoopilised lestad, millest enamik on tervisele ohutud ja silmale täiesti märkamatud, kirjutab KSA silmakeskus. Niisamuti elab üks algloom nimega Demodex silmaripsmete folliikulites ja

kui inimene on terve, ei pruugi ta kogu elu oma väikestest kaaslastest midagi teada.



Küll aga saab ta nendest teadlikuks siis, kui lestad hakkavad paljunema ja põhjustavad kuivsilmsust või kroonilist silmalau põletikku. Kui Demodexe on silmas liiga palju, võib tunduda, et silmalaugudel on kõõm ning silmad sügelevad, laud punetavad ja nägemine muutub häguseks.



Demodexist põhjustatud probleemid on küll ebamugavad, kuid seda olukorda saab suhteliselt lihtsalt välja ravida



Ravivõtted on tegelikult lihtsad: padjapüüre tuleb pesta kuuma veega, silmameik asendada uute toodetega ja neid kuni kaebuste kadumiseni mitte neid kasutada ning kanda silmalaugudele retseptiravimit ja puhastada ripsemid mitu korda päevas teepuuõliga. See ravi kombinatsioon tavaliselt aitab Demodexi põletikust jagu saada ja laseb koos rahus edasi eksisteerida.



Demodexist põhjustatud laupõletikud on levinud nii laste kui täiskasvanute seas ja sageli ei diagnoosita seda haigust korrektselt vaid ravitakse kaebusi kui kuiva silma sündroomi või tavalist konjuktiviiti.