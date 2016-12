Aroomiteraapias kasutatavaid eeterlikke õlisid hõõrutakse nahale, nende aroomi hingatakse sisse või lisatakse vannidele. Et kõik need tegevused on tervisele igati kasulikud, kinnitavad tänapäeval isegi teadlased – Texase Ülikooli vähikeskuse spetsialistid kasutavad aroomiteraapiat ka igapäevatöös patsientide keha ja vaimu turgutamiseks.

Aroomiteraapia on alternatiivmeditsiini haru, mida on sajandeid kasutatud nii keha kui vaimu tervendamiseks. Aroomide mõju tervisele kinnitavad tänapäeval ka teadlased.

Piparmünt on aroomiteraapias üks kasulikumaid lõhnu. Näiteks on leitud, et piparmündiõli nuusutamine aitab kaalu kaotada. Chicagos läbi viidud uuring kinnitab, et inimesed, kes hingasid igapäevaselt piparmündi eeterliku õli aroomi, kaotasid üle kahe üleliigse kilo kuus. Piparmünt mõjutab nimelt otseselt ajupiirkonda, mis annab märku sellest, kui kõht on täis.

Piparmünt aitab võidelda ka valu vatsu. Ajakirjas "International Journal of Clinical Practice" avaldatud uuringu kohaselt esines piparmündiõli nahale hõõrunud patsientidel oluliselt migreeni võrreldes nendega, kes seda ei kasutanud. Varasemalt on Saksamaal läbi viidud uuring leidnud, et piparmündiõli tarvitamine vähendab valu samaväärselt kui 1000 mg paratsetamooli.

Sajandeid on kasutatud piparmünti ka erinevate kõhuhädade leevendamiseks, samuti suurendab see inimese erksust ja kontsentratsioonivõimet.

Eukalüpt on Austraalias olnud sajandeid kasutusel antibakteriaalse vahendina. Seda sisaldavad salvid vähendavad põletikke, eukalüptiauru sissehingamine aitab kinnise köha lahti teha, leevendab bronhiidi ja gripi sümptomeid. Aroomiteraapia spetsialistid usuvad, et eukalüptiaur on hea kogu hingamissüsteemile ning tugevdab ka immuunsüsteemi.

Lavendel vähendab ärevust, aitab lõõgastuda ja magada. Eriti tõhus on see ärevuse ja depressiooni vähendamisel naistel, kellel on kõrge risk sünnitusjärgseks depressiooniks.

Leicesteri ülikooli teadlased viisid läbi katse, mille tulemusena võivad nad kinnitada, et lavendliaroomiga täidetud ruumides magasid eakad patsiendid paremini ja olid öösel vähem rahutud.

Lavendel võib kaitsta ka diabeedi riskitegurite kontrolli all hoidmisel. Nimelt leiti 2014. aastal läbi viidud uuringus, et lavendli eeterlik õli hoidis rottidel veresuhkru taseme ja kehakaali kontrolli all. Saksamaal 2012. aasta uuring aga kinnitab, et lavendliauru sissehingamine kaitses rotte oksüdatiivse stressi eest. See arvatakse olevat nii vähi kui paljude erinevate krooniliste haiguste, teiste hulgas ka diabeedi, algpõhjuseks.

Rosmariin. Briti teadlased avastasid, et pelgalt rosmariini oksakese nuusutamine suurendab õpivõimet ja parandab meeleolu, samuti kontsentratsioonivõimet ja täpsust.

Ajakirjas Psychogeriatrics avaldatud uuringu kohaselt paraneb dementsusega eakate orientatsioonivõime pärast seda, kui nad hingavad hommikul rosmariini ja sidruni eeterlikku õli ning õhtul lavendli ja apelsini eeterlikust õlist tehtud auru.

Rosmariinil on ka rahustav toime – Jaapani tervete täiskasvanute seas läbi viidud uuringu kohaselt alandab rosmariini ja lavendli aroomide hingamine viis minutit kehas stressihormooni kortisooli taset. Seda seostatakse aga jällegi paljude krooniliste haiguste tekkimisega.

Vanilje mõjub närvisüsteemile rahustavalt ja ärevust leevendavalt. Nii tundsid need MRI-uuringule minevad patsiendid, kes said vanilje aroomi hingata, 63% vähem ärevust võrreldes nendega, kes vanilje aroomi ei hinganud.