Kui su lemmikpeokleit on keha ümber liiga trimmis, on vaja kiiresti kaalust alla võtta. Kuna enne jõule trenniks nagunii aega pole, siis need kuus nippi aitavad sul nädalaga mõnestki üleliigsest kilost vabaneda.

Pea päevikut. Pane sinna kirja kõik, mida päeva jooksul sööd – see aitab paremini silma peal hoida sellel, mida suhu topid, soovitab Allwomenstalk. See meetod ei tundu tõhus, kuid katseta, tegelikkuses töötab see väga hästi.

Joo vett. Vesi ei anna kaloreid ja täidab kõhtu. Enne söömist klaasi vee joomine aitab hoiduda toiduga liialdamisest.