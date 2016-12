Koduseid kiirteste suguhaiguste testimiseks on võimalus osta nii apteegist kui ka diskreetselt internetist. Neid kasutades tuleks täpselt näpuga juhendist järge ajada, et tulemus adekvaatne oleks. Seejuures rõhutab Meditsiinilabori SYNLAB infektsioonhaiguste osakonna juht Paul Naaber, et suguhaiguste peavad alati seksuaalpartnerid samaaegselt testi tegema.

Kui mingil põhjusel pole arsti juurde minna soovi või on see pikkade järjekordade tõttu kiirelt võimatu, on intiimtervise kontrolliks mugav alternatiiv koduste kiirtestide kasutamine.

Koduste kiirtestidega kaasnevad Naaberi sõnul aga ka mitmed ohud. „Pakutavad testid on väga erineva kvaliteediga, mistõttu nende usaldusväärsuses ei saa alati kindel olla. Samuti võib juhtuda, et testi ei teostatud päris õigesti või ei hinnatud tulemust korrektselt,” selgitab ta.

Naaber märgib, et kodus saab end testida klamüüdia, gonorröa, trihhomoonase, ureaplasma ja herpesviiruse osas. Tema kogemusel eelistavad end turvaliselt koduseinte vahel testida ennekõike meesterahvad. “Esiteks vist sellepärast, et nad pelgavad rohkem arsti juurde minekut ja teiseks asjaolu, et nende sugulisel teel levivate haiguste suhtes saavad mehed end testida uriinis,” pakub ta.

Pärast seda, kui test on kasutusjuhendile tuginedes kodus ära tehtud, saab selle mugavalt postiautomaati kasutades laborisse saata. Vastused saabuvad viie ööpäeva jooksul ning veebilehelt www. testikodus.ee tellitud testide hinnad on kujunenud Eesti Haigekassa hinnakirja alusel . See tähendab, et ühe haigustekitaja olemasolu analüüs maksab 14,26 eurot, sellele lisandub postikulu.

“Iseenesest pole ükski test 100 protsenti kindel, kuid usaldusväärsemad on laboris tehtavad uuringud võrreldes kodus kohe tulemust andvate kiirtestidega,” lausus Naaber.

Näiteks üheks oluliseks tulemust mõjutavaks faktoriks on testi teostamise aeg. Sõltuvalt infektsioonist kulub erinev aeg alates võimalikust nakatumisest kuni selleni, millal test võib anda positiivse tulemuse.

Kui inimene pole kindel, milliste haiguste suhtes peaks ta ennest testima, peaks ta enne meditsiinilaborisse minekut kokku leppima ka laboriarsti konsultatsiooni, kes aitab nii uuringu valikul, kui ka hiljem tulemuste tõlgendamisel. “Nii on testi kvaliteet tagatud ja hindamine toimub pädeva spetsialisti poolt. Analüüsimine viiakse läbi samamoodi nagu arsti kaudu saadetud proovimaterjaliga,” ütles Naaber.

SYNLAB-i meditsiinilaboris saab testi vastuse enamasti paari tööpäeva jooksul. “Nii saab teha enamikke suguhaiguste teste. Näiteks klamüüdia, gonorröa, trihhomoonase ja ureaplasma uuringuid tehakse hommikul võetud esmasjoa uriinist. Laboris saab anda ka vereproovi süüfilise, HIV ja hepatiitide uuringuteks. Tervise Arengu Instituudiga koostöös saab Tallinna ja Tartu SYNLAB laborites teha HIV, C- ja B-hepatiidi osas veretesti anonüümselt tasuta. Testimiseks aega panema ei pea, vereproovi saab anda paarikümne minuti jooksul,” rääkis Naaber.

Arsti juurde minekust ei pruugi pääseda

Infektsiooniarst lisas aga, et kui esmase tulemuse tõlgendamise saab teha laboriarst, siis ravi määramiseks on ikkagi tarvis pöörduda vastava eriala arsti poole. Naaber pani südamele, et kindlasti peab arsti poole pöörduma ka siis, kui mingi labori uuringu tulemus suguhaiguse suhtes oli positiivne.

Kuid teste saab osta ka apteegist tervisetestide riiulilt.

Selfdiagnostics OÜ jaevaldkonna juht Svetlana Zolotarjova selgitas, et nende kiirtestid annavad vastuse kümne minutiga. Selfdiacnostics’i testidest populaarseim on Zolotarjova sõnul kolm ühes suguhaiguste kiirtest, mis tuvastab ühe korraga nii trihhomonoosi, pärmnakkuse kui ka bakteriaalse vaginoosi olemasolu. Samuti ostetakse palju testi, mis on mõeldud süüfilise iseseisvaks tuvastamiseks sõrmeotsa verest. “Iga kiirtesti pakendis on põhjalik eestikeelne kasutusjuhend koos tulemuste tõlgendamisega. Koduste kiirtestide täpsus jääb üldjuhul 98 protsenti võrreldes labori meetodiga, seega eksimisvõimalus on viidud miinimumi.”

Svetlana Zolotarjova lisas, et kiirtesti tulemus annab arstile täpsema suuna lisauuringute tegemiseks. “Kodutestimine aitab säästa ka raha – ei pea käsimüügiravimeid huupi ostma," selgitas ta. Tänu testide olemasolule ei pea oma diagnoosi oletama internetist loetu põhjal, test annab vastuse esimesele ja kõige pakilisemale küsimusele – kas “jah” või “ei”.” Selfdiagnostics’i tervise kiirtestide hinnad algavad 22 eurost.

Uusim kodune kiirtest aitab määrata HI-viiruse olemasolu

Eelmisel nädalal jõudis Eesti apteekidesse ning veebipoodi tervisetestid.ee müügile kodus tehtav HIV kiirtest, mida soovitab ka Maailma Terviseorganisatsioon.

Koduse HIV kiirtesti eesmärk on pakkuda inimestele privaatset ja anonüümset testimisvõimalust, mis annab 99,7% täpse tulemuse 15 minutiga. Eesti on neljas riik Euroopa Liidus lisaks Prantsusmaale, Inglismaale ja Belgiale, kus müüakse kodust HIV testi.

„HI-viirusesse võib nakatuda igaüks, seda enam, et Eesti on HIV levikult Euroopas esikohal ja uutest nakatunutest pooled on n-ö täiesti tavalised inimesed. See tähendab, et väga paljud inimesed ei ole teadlikud enda või oma seksuaalpartneri HIV-staatusest,“ ütles HIV-testide ametliku maaletooja Selfdiagnostics OÜ arendusdirektor Harri Peiker. „Samas ei tasu pead liiva alla peita ning hirmu tunda – HIV pole surmahaigus, vastupidi, mida varem on haigus teada, seda parem viiruse kandjale – HIV infektsiooni ravi eesmärk on haiguse süvenemise pidurdamine.“

„Testimine on HIV leviku pidurdamisel väga olulise tähtsusega – mida rohkem inimesi on kindlad oma HIV-staatusest, seda väiksem on tõenäosus nakatada uusi inimesi,“ selgitas Harri Peiker. „HIV kodutesti sihtgrupp on vastutustundlikud inimesed – need, kes tahavad olla kindlad enda ja oma partneri tervises. Aga selles ei saa kunagi olla kindel, kui pole teinud testi,“ rõhutab ta.

HIV testi saab teha inimene endale sobival ajal ja kohas, privaatselt ning anonüümselt, sellega saab igaüks ise kodus hakkama, tulemuse saamiseks kulub vaid 15 minutit.

HIV kodutesti positiivse tulemuse korral tuleb esimesel võimalusel pöörduda arsti poole, kes määrab kinnitava laboritesti. Laboranalüüse saavad Eestis teha perearstid, infektsionistid, günekoloogid, meestearstid, uroloogid ja dermatoveneroloogid.

Olenevalt apteegist 64–80 eurot maksev HIV kiirtest tuvastab nii HIV-1/HIV-2 antikehad sõrmeotsa verest. Testimiseks on vaja 1 tilk verd.

Milliseid teste saab veel apteekidest osta?

Puukborrelioosi tuvastamise kiirtest, eesnäärme PSA test meestele (PSA taset soovitavad meestearstid kontrollida kord aastas alates vanusest 45+, seda isegi juhul, kui sümptomeid ei esine), gluteenitalumatuse kiirtest, maohaavandi (h. Pylori) kiirtest, allergia test 3in1 (õietolmu, tolmulesta ning kassiallergia tuvastamiseks), piimaallergia kiirtest, maksafunktsiooni kiirtest (tuvastab esmase maksakahjustuse ja sapipõieprobleemid), toidutalumatuse kiirtest (tuvastab 46 erinevat toiduainet), soolestiku peitvere test, kolesterooli mõõtmisseade, hemoglobiini mõõtmisseade ning rinnaanalüsaator rindade kontrollimiseks.

Kust teste saab?

Kodused tervise kiirtestid on müügil apteekides, samuti saab osta neid kodust lahkumata internetist, näiteks veebikülgedelt tervisetestid.ee, geenitestid.ee, testikodus.ee, sportsgene.ee, apteek.apotheka.ee ja mujaltki.