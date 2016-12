Eeloleval nädalavahetusel toimub juba viiendat korda TÜ Akadeemilise Spordiklubi heategevuslik laste jõuluvõistlus kergejõustikus. Üritusega toetatakse Lastefondi vahendusel raskelt haigeid lapsi.

Sportlik heitlus toimub Tartu Ülikooli spordihoones kahel päeval - pühapäeval, 18. detsembril algusega kell 11.00 asuvad võistlustulle vanuseklassid C, D ja E ning teisipäeval, 20. detsembril algusega kell 16.00 vanuseklassid B, A, J ja T. Võistluse osavõtutasu on 2 eurot ning see annetatakse täies ulatuses Lastefondile.

Esimesel võistluspäeval võtavad osalejad mõõtu 30m/60m ja150m/200m jooksudistantsidel ning kaugushüppes ning teise päeva aladeks on 60m, 800m ja 2000m jooks; kaugushüpe; kõrgushüpe, teivashüpe ja kuulitõuge. Võistluse eelregistreerimine on avatud kuni 17. detsembrini. Täpsem info registreerimise ja võistluse korralduse kohta on leitav TÜ ASKi kodulehelt.

TÜ Akadeemilise Spordiklubi juhi Harry Lembergi sõnul ühendatakse jõuluvõistlusega kaks toredat asja - antakse noortele võimalus läbi võistlemise hinnata oma sügist treeningtegevust ja toetatakse sealjuures Lastefondi kaudu neid lapsi, kes spordist kahjuks rõõmu tunda ei saa.

18. detsembril on võistlejatele kaasa elamas ka Lastefondi maskott Mõmmik, kes jagab kõigile soovijatele karuseid kallistusi ja sõbralikke patsutusi. Lisaks on fondi vabatahtlikud on spordihoonesse üles seadnud heategevustoodete müügilauakese, kust on annetuse eest võimalik endale soetada vahvaid Lastefondi sümboolikaga meeneid.