Eile selgusid HIV valdkonna digilahenduste konkursi HIVdigital võitjad. Ekspertidest koosnev žürii valis parimaks Eesti Perearstide Seltsiga koostöös arendatava lahenduse Diagnostic Match. Teise koha vääriliseks pidas žürii Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliiniku arstide ja patsientide vajadusest sündinud mobiilirakendust hINF, mis pälvis ka publiku poolehoiu. Võitjate vahel läks jagamisele 70 000 eurot. HIVdigital konkursil digilahenduse väljatöötamiseks 40 000 eurot võitnud Diagnostic Match projektijuhi Grete Kikase sõnul on kolm viimast kuud kulunud ideest prototüübi väljatöötamisele. „Tänu tiimi ja koostööpartnerite suurepärasele sünergiale ja pühendumisele on meie idee jõudnud faasi, kus saime eile reaalselt funktsioneerivat prototüüpi näidata. Kolme kuu jooksul oleme digitaliseerinud rohkem kui 400 HIV indikaatorhaiguste diagnoosikoodi ja loonud reaalselt funktsioneerivad kliinilistel ravijuhenditel baseeruvad algoritmid, mis aitab muuta HIV-testimise esmatasandil sihipärasemaks. Oleme kaasanud algoritmide valideerimisse mitmeid meditsiinivaldkonna spetsialiste. Lisaks tegime pilootuuringu kolmes perearstikeskuses, kus 120 patsienti said indikaatorhaigustest tulenevalt testitud. Järgmistel kuudel täiendame oma prototüüpi ja suurendame ka pilootprojektides osalevate perearstikeskuste arvu,“ selgitas Grete Kikas. Diagnostic Match lahendus on mõeldud perearstidele, et muuta HIV testimine sihipärasemaks. Lahendus seisneb digitaalse otsustustoe platvormis, mis aitab leida HIV-positiivseid patsiente läbi indikaatorhaiguste. Diagnostic Match idee on tulnud Eesti Perearstide Seltsilt ja nendega koostöös on toimunud ka lahenduse arendamine. Meeskonda kuuluvad Grete Kikas, Kristjan Krass ja Dr Diana Ingerainen.

Konkursi auhinnafondist 30 000 eurot arendusraha võitnud hINF on turvaline mobiilirakendus, mis lihtsustab HIV-positiivse patsiendi ja raviarsti vahelist suhtlust. hINF annab patsiendile ülevaate tema tervisest ja ravitulemusest, võimaldab vestelda oma raviarstiga, broneerida (digi)visiidi aega ja leida tugiisikut. Tiimi koosseisus on Paula Kink, Dr Kersti Kink, Dr Helen Mülle, Katrin Charles ja Tanel Teemusk.

„Mõlema võidutiimi juures on tähelepanuväärne, et tegevarstid tulid välja oma igapäevasest töökeskkonnast ja arendasid koos tehnoloogiainimestega uusi, kasutajakeskseid lahendusi. Selline koostöö on hea innovatsiooni alus tulevikuks – loodame, et see ka jätkub,“ sõnas sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler ning žürii liige Ain Aaviksoo. „Diagnostic Match võitjaks valimise juures sai otsustavaks see, et nad suutsid kolme kuu jooksul valmis teha töötava prototüübi ning seda reaalses töökeskkonnas testida,” lisas ta. Eesti tervisetehnoloogia klaster Connected Health ja GlaxoSmithKline Eesti OÜ käivitasid konkursi HIVdigital juunis 2016, et leida uuenduslikke digilahendusi HIV valdkonna probleemide lahendamiseks. Konkursi lahendusideede kogumine tipnes augusti lõpus toimunud HIVdigital hackathon’i ehk 48 tundi väldanud arendusmaratoniga. Sealt valis ekspertidest koosnev žürii välja kolm finalisti, kelle vahel jagati 30 000 euro suurune auhinnafond. Auhinnaga kaasnes kohustus arendada kolme kuuga lahendusideest prototüüp. HIVdigital finaalüritusel esitlesid žüriile oma prototüüpe viis konkureerivat lahendust, kellest parimaks tunnistati kaks. Võitjate vahel läks jagamisele 70 000 eurot, summades 40 000 ja 30 000. Lisaks arendusrahale pakub Tehnopol tiimidele tasuta osalemisvõimalust start-up ettevõtete inkubatsiooniprogrammis. Konkursi korraldajad ootavad võitjatelt järgneva 6 kuu jooksul prototüübist valmislahenduse väljaarendamist. Valmislahendusi plaanivad konkursi korraldajad esitleda juunis 2017.