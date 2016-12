Selleks, et maitsemeel areneks ja kiirtoidust ei saaks igapäevane kõhutäide, tuleb lastele armastust täisväärtusliku toidu vastu juba varases eas õpetama hakata. 43 üldhariduskoolis ja 15 lasteaias Daily kaubamärgi all toitlustusteenust pakkuva Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuhi Tiiu Endriksoni sõnul muutuvad laste toidueelistused küll vanuse ja tujudega, kuid vundamendi õigeteks valikuteks laovad siiski kodu ja kool. Seetõttu soovitab ta õpetada lastele juba varases eas puhta tooraine olulisust ja kaasata neid toiduvalmistamisesse. Näitamaks, kuidas valmib täisväärtuslik toit, kutsub Daily lapsi detsembri-, jaanuari- ja veebruarikuu jooksul osalema projektis „Kokkame koos“, mille käigus valmistavad 4.-6. klassi õpilased erinevates Eestimaa koolides koos köögitoimkonnaga maitsvaid toite. Tartu Veeriku Koolis valmivad aga ühiskokkamise ajal suus sulavad jõuluküpsised, mis annetatakse Tartu Naiste Varjupaigale.

„Toiduvalmistamine on mänguline protsess, mis kasvatab isetegemise huvi. Meie sooviks on lastele näidata, kuidas valmib toit koolisööklates, millised on meie tervisliku koolilõuna põhimõtted ning ühtlasi õpilastele ka õpetada, kuidas valmistada üks lihtne, maitsev ja tervislik eine,“ rääkis Endrikson.

„Esmakordselt sel kevadel Harjumaa ja Tartu koolides toimunud „Kokkame koos“ andis lastele uusi teadmiseid toiduvalmistamisest. Paljud õpilased lubasid ka pereliikmeid värskelt õpituga üllatada. See tekitas meis soovi projektiga jätkata ka edaspidi,“ rõõmustas koolitoitlustaja ja tõi välja 5 põhjust, miks lapsi ka kodudes rohkem toiduvalmistamisesse kaasata. Koduse toidu valmistamine arendab maitsemeeli Mida varem puutuvad lapsed kokku toiduvalmistamisega, seda kindlamalt areneb lapse maitsemeel ning värske ja terviklik toit saab tähtsa osa menüüs. Täisväärtusliku toiduga harjunud lapse puhul on väiksem risk, et ta hakkab ülemäära sageli kiirtoitu eelistama. „Ka koolitoidus välistavad menüüstandardid igasugused maitsetugevdajad ja soola sisaldavate maitseainete ning erinevate puljongi-, supi- või kastmekontsentraatide kasutamise,“ tutvustas Daily esindaja tervisliku koolitoidu põhimõtteid. Ühiskokkamine annab võimaluse arutada toidu päritolu ja tervislikkuse üle Lapsega köögis aega veetes on võimalik selgitada toidu päritolu ja seda, millised on erinevate otsuste tagajärjed keskkonnale. Mida haritumad on lapsed toidu osas, seda enam on nad valmis sööma midagi tervislikku. „Täisväärtuslik toit sisaldab kasulikke toitaineid ja vajalikul hulgal kaloreid. Lisatud suhkrud praktiliselt puuduvad ja maitsetugevdajaid ei kasutata,“ rääkis koolitoitlustaja tervislikust toidust. Lapsed söövad meelsamini enda valmistatud toitu Lapsi juhib uudishimu. Isegi, kui neile tavaliselt mõni toit ei meeldi, siis ise valmistades on nad seda tõenäoliselt valmis siiski proovima. „Kaasa lapsed õhtusöögi valmistamisesse, lähene loovalt, serveeri toit kunstipäraselt või vaimukalt ja isegi, kui taldrik tühjaks ei saa, siis uudishimust proovib küll iga laps enda kätetööd,“ õpetas Endrikson. Toiduvalmistamine aitab õpetada eluks vajalikke oskuseid Lapsed on uskumatult loovad ja isegi muna katki löömine pannkookide küpsetamiseks ei ole 3-aastasele probleem. „Õpeta lapsele hakkimist, vahustamist, riivimist, munade katki löömist ja toidu segamist ning varsti võidki nautida pühapäevaseid pannkooke voodis. Segamini köök on selle juures väikene ohverdus,“ julgustas Endrikson lapsevanemaid. Toiduvalmistamine pakub kvaliteetaega pere ringis