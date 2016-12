Pirita Hambaravi tohter Anu Sepp seletab, et implantaat on lõualuusse paigaldatav titaanist kruvi, mis asendab hambajuurt. Implantaadi peale paigaldatakse omakorda keraamiline või metallokeraamiline hammas – seda kolm kuud pärast kruvi suhu saamist. Kui paigaldatud on mitu implantaati, kasutatakse üksiku kunsthamba asemel sildproteesi.

“Implantaati võiks paigaldada kui on puudu üks või mitu hammast. Kui puuduvoleva hamba kõrval on aga terved hambad, ei ole otstarbekas neid lihvida sildproteesi alla, kuid võimalusel tuleks siiski paigaldada tehisjuur,” kõneleb doktor Sepp.

“Implantaat on hea ka selles mõttes, et see takistab teiste hammaste nihkumist puuduvate hammaste kohale, hoides nii ära hambumusprobleeme. See aitab säilitada ka lõualuud, mis on eeliseks teiste proteesitüüpide ees, mille puhul hakkab luu aja jooksul taanduma,” lisab hambaarst.

Kuna implantaat asendab hambajuurt ja hoiab seeläbi ära lõualuu kokkuvajumise, peitub selle eelis Sepa sõnul ka esteetilsuses. “Lisaks sellele on üksikud implantaadile paigaldatavad hambad loomulikumad ja ilusamad kui näiteks sildproteesid. Sildade või teiste proteesiliikide tegemine võib teiste hammaste lihvimise tõttu tekitada valu, kuid implantaat ei põhjusta ka hiljem valu, kui just selle alla põletikku ei teki.”

Implantaadi saab lasta paigaldada samal visiidil, kus vana katkine hammas eemaldatakse. “Sel juhul ei tohi aga olla hambajuure all põletiku,” rõhutas Sepp. Ta lisab, et kui aga samal visiidil implantaati ei paigaldata, tuleks seda teha hiljemalt kuue kuu möödudest, sest luu hakkab taanduma ja aastatega raskeneb implantaadi paigaldamine.

Kui ülalõuas puudub luu või see on liialt niru, on tohtri sõnutsi vajalik enne implantaadi paigaldamist alustada põskkoopapõhja kunstluuga täitmisest.

Implantaat paigaldatakse kohaliku tuimestusega ja ühe kruvi keermestamine luu külge võtab doktor Sepa sõnul koos ettevalmistamisega aega kuni tund. Kuigi kogu see protseduur võib inimesele esmapilgul hirmus valus näida, siis tegelikult pole hullu midagi. “See ei ole valus protseduur ja patsiendile ei valmista see suurt ebameeldivust,” kinnitab ta.

Kord aastas tuleb end kontrollida

Hambatohter paneb südamele, et patsiendid, kellele implantaat paigaldatakse, peavad järgima korralikku suuhügieeni ja kord aastas käima kontrollis ning professionaalses hoolduses. “Halva suuhügieeni korral võib tekkida periimplantiit ehk põletik implantaadi ümber, mis vajab juba eraldi ravi,” märgib Sepp lisades, et implantaadi kestvusi sõltub kogu suu seisukorrast. “Meie paigaldasime esimesed implantaadid 17 aastat tagasi ja need on siiani kõik korras.”

Hambaimplantaadile võivad mõelda igas vanuses patsiendid. “Mingit vanusepiirangut ei ole, kuid soovitatavalt võiks seda teha alates 19. eluaastast. Vanim patisent, kellele meie oleme implantaadi paigaldanud, on 83-aastane,” räägib Pirita Hambaravi tohter.