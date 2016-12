Tallinna perearstide selts valis aasta ämbriks kauni ja kauaoodatud algatuse: Eesti Haigekassa projekti „Jämesoolevähi sõeluuring“. Mõte oli väga hea, Eesti on häbiväärselt endiselt üks väheseid Euroopa riike, kus jämesoolevähi sõeluuring ei toimi, ja kahjuks on see jätkuvalt nii.

Jämesoolevähi sõeluuring on justkui õpikunäide sellest, et kui midagi saab viltu minna, siis nii see just lähebki, ning rohkemgi veel – alustades nigelast planeerimisprotsessist, ekspertide mittekuulamisest, mittejuhtimisest, 71-leheküljelisest juhendist „Teeme-nüüd-nii-nagu-me-kokku-ei-leppinud“, postkastis hapnenud humaanfekaalist jne- Ehk siis elu on absurdsem kui absurd ise ja oleks tore, kui kõik osapooled ei pingutaks halva mängu juures head nägu teha, vaid võtaks kurvast kogemusest õppida ega jääks sellele rehale aastateks tallama, vahendab meditsiiniportaal Med24.

Aasta tegijaks valiti Eesti keskmine perearst, 55 aastat vana. Sest kes muu oleks suuteline poliitilistes tõmbetuultes ja näilise kaasamise tähe all kulgevates otsustusjulgusetutes aruteludes jääma üdini kõigutamatuks ning teha ära kogu suur ja raske töö meditsiini eesliinil – ja seda nii Põlvas kui Narvas, saartel ja mandril, iga päev, aasta aasta järel, toetudes tervele talupojamõistusele ja pikale kogemusele.

Aasta tegija diplom ulatati hääletuses napilt teiseks jäänud perearstile Marje Oonale.

Aasta tegijat ja ämbrit valis tänavu rekordiliselt 235 perearsti.