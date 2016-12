Kõhult üleliigse rasva kaotamine on raske ja keeruline protsess, mis nõuab nii tervislikumat toitumist kui jõusaalis rassimist. Lisaks võid oma kaalulanguspüüdlusi toetada selle joogiga - kolme päevaga saad nii lahti kolmest üleliigsest kilost.

See supertervislik jook aitab kiirendada ainevahetust ning kõhupiirkonnast rasva põletada, kirjutab Healthy Life Tricks. Lisaks on selle joogi valmistamine odav ja väga lihtne.

Joogi valmistamiseks võta peotäis värsket peterselli ja purusta see köögikombainis. Pigista petersellile peale ühe sidruni mahl ning vett poole olemasoleva segu jagu. Blenderda paar sekundit.

See supertervislik segu on võimas ja toimub kiiresti, esimesed tulemused annavad märku paari päevaga ning kolme päevaga on võimalik seda juues kaotada 3,5 kilo. Joogi võlusõnadeks on vitamiinide ja mineraalaineterohke petersell, mis toetab seedimist. Ning ka sidrun on kaalulangetajatele hea.

Parimate tulemuste saamiseks joo seda jooki viiel päeval järjest igal hommikul kohe pärast ärkamist. Pärast seda võta kümnepäevane paus ja tee soovi korral veel üks kuur.