Regulaarne kõndimine on keha treenimiseks tõhusam kui jõusaalis rassimine, kinnitavad teadlased.

London School of Economics ja Political Science teadlased uurisid 50 000 inimest üle 13 aasta vanust inimest, kes kõndisid vähemalt 30 minutit päevas. Ilmnes, et neil oli suurema tõenäosusega väiksem kehakaal ja madalam kaaluindeks võrreldes nendega, kes tegelesid mõõduka intensiivsusega treeninguga jõusaalis, kirjutab Woman´s Day.

Eriti kehtis see naiste ning üle 50 aastaste inimeste kohta.

See avastus võiks rõõmustada eriti neid, kes jõusaalis rassimist vihkavad. Samuti neid, kel raha spordiklubides käimiseks napib, sest kõndimine on tasuta ja seda saab teha igal pool. Lisaks on tõestatud, et kõndimine vähendab südamehaiguste riski, diabeeti haigestumise võimalust ning ennetab ka mitmeid teisi terviseprobleeme.