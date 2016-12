Anni on sündinud 24 rasedusnädalal ja on 480 grammi raske. Anniga toimetavad tulevikus Tartu tervishoiu kõrgkooli tudengid, sest Anni on õppevahend.

Eile esitleti Tartu tervishoiu kõrgkoolis simulatsiooninukku Anni. Nukk vastab enneaegselt sündinud ehk 24-nädalase vastsündinu suurusele, ta on 490 grammi raske. See kõik tähendab, et Anni on väga tilluke. Nii tilluke, et esialgu võib pilk talle tunduda ehmatav ja hirmuäratavgi. "Mõned ei kujuta ettegi, kui hirmuäratav võib olla pilk nii pisikesele beebile," märkis kooli rektor Ulla Preeden.

Samas on ta vaatamata väiksusele vägagi tõetruu ning see ongi kooli ämmaemandate simulatsioonikeskuse lastetoa sisustamise eesmärk: sealne tegevus on võimalikult elulähedane, et valmistada koolis õppivaid tudengeid võimalikult hästi ette tulevaseks tööeluks.

Nagu teisigi simulatsiooninukke, saab Annit juhtida arvuti teel – paljude muude tegevuste kõrval ta nutab niisama vaevu, kui enneaegsed beebid päriselus, ta kopsude tööd on võimalik hinnata niisamuti, kui seda enneaegsetel beebidel tehakse, samuti saab kuulda ta südame tööd.

Vaata videost, kuidas Tartu tervishoiu kõrgkooli õppejõud Siret Läänelaid näitab mõnda tegevust, milles tudengid saavad tulevikus oma kätt harjutada. Läänelaiu sõnul on simulatsioonikeskuses nukke varemgi, kuid selline enneaegse lapse suurune on esimene. "sellisest, oma funktsioonidelt ja kasvult realistlikust nukust on palju abi tudengite õpetamisel," kinnitas ta.