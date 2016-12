Mullu 24. märtsil juhtis kaaspiloot Andreas Lubitz Barcelonast Düsseldorfi teel olnud Germanwingsi reisilennuki Airbus A320 sihilikult vastu mäekülge.

Koos temaga hukkus 150 inimest. Hiljem selgus, et Lubitzil oli depressioon ja teda vaevasid enesetapumõtted.

Ajakirjas Environmental Health avaldatud Harvardi ülikooli värskest uurimusest selgub, et koguni iga kaheksandat pilooti vaevab pidev depressioon.

75 pilooti ehk 4,1% küsitlusele vastanutest tunnistas, et neil käivad peast läbi ka enesehävituslikud ja surmamõtted. Samas arstidelt üldjuhul abi ei otsita, sest kardetakse, et see võib halvasti mõjuda karjäärile.