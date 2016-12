Kui stress mõjub näonahka hävitavalt, siis armumine muudab selle klaariks ja säravaks.

Selles, et armunud inimese nahk on kena, tuleb tänada hormooni nimega oksütotsiini, mis on tuntud ka kui armastushormoon, kirjutab Byrdie. Oksütotsiini seostatakse põletiku vähenemisega ning tänu sellele ongi jume säravam ning nahk vähem ärritunud. Samuti vähendab oksütotsiin kehas stressihormoonina tuntud kortisooli toomist, mis mõjub nahale hävitavalt.