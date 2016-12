Milliseid nakkushaigusi registreeriti novembris kõige enam?

Terviseameti teatel olid esikohal ülemiste hingamisteede viirusnakkused, kokku 16 969 juhtu.

Tuulerõugete tõttu pöörduti arstide poole 581 korral. Puukborrelioosi diagnoos pandi 129 inimesele. 127 inimest said teada, et neil on sugulisel teel leviv klamüüdia. Süüfilist registreeriti näiteks kolmel korral.