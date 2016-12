1. Valulikud ja paistes rinnad viitavad sellele, et sul algab menstruatsioon. Päevade lähenedes muutuvad rinnad valulikuks ja lähevad paiste. Vähe sellest, mõnedel naistel kestab see kogu päevade aja. Ära muretse, see on täiesti normaalne.

Cosmopolitan on välja toonud 11 asja, mida rinnad su tervise kohta räägivad.

Kas sa oled kunagi sellele mõelnud, et rinnad võivad su tervisliku seisundi kohta üht-teist öelda? Näiteks võivad valulikud rinnad viidata sellele, et sa sööd liiga palju soola või jood liiga palju kohvi.

2. Pakitsus rindades tähendab, et sa oled rase. Rasedad tunnevad samasugust pakitsust rindades, nagu see tekib enne menstruatsioonigi. Kui aga rinnad ning nibu ümber olev ring hakkavad kasvama, on see kindel märk rasedusest.

3. Regulaarsed valud kaela-, selja või õlavöötme piirkonnas tähendab, et sul on uut rinnahoidjat vaja. Kui rinnahoidja tugikaar soonib rinda või esinevad regulaarselt kaela-, selja- või õlavöötmevalud, on viimane aeg osta uus rinnahoidja. Ära mõtle seda ostes vaid ilule, osta selline, mis toetaks nii su rindu kui aitaks parandada kogu kehahoiakut.

4. Sügelevad rinnad viitavad sellele, et sa pead rinnahoidjat pesema. Nädalaid ühte rinnahoidjat kandes koguneb selle sisse palju baktereid, mis võivad seennakkuste ning nahaärrituse tõttu panna rinnad sügelema.

5. Venitusarmid tähendavad, et su kaal kõigub. Nii kaalust alla kui juurdevõtmine ilmneb esmalt just rindades. Nad ei mahu kas enam rinnahoidja sisse ära või annavad kaalulanguses märku venitusarmidega. Esialgu võivad nad olla ka ebameeldivalt punased, ajapikku punetus siiski taandub.

6. Paistes rinnad, kui sa pole rase tähendab, et sa sööd liialt soola. Kas su rinnad on paistes isegi siis, kui sul ei alga päevad ega sa ole rase? Süüdi võib olla liigne soolatarbimine, mis hoiab kehas vedelikke kinni. Lisaks kõhule ladustab organism liigset vett just rindadesse.

7. Turses rinnad toovad välja, et sa jood liiga palju kohvi. Californias Duke´i ülikoolis läbi viidud uuring näitas, et 61% naistest, kes lõpetasid kohvi joomise, vähenes rindade turse. Varasemad uuringud kinnitavad, et 25% kaob mure paistes rindade pärast pärast kohvijoomise lõpetamist täielikult. Kurja juureks on seega ka liigne kofeiin.

8. Trenni ajal valutavad rinnad annavad märku, et sa pingutad jõusaalis üle. Mõni harjutus võib tunduda su jaoks ideaalne, kuid su rinnad nii ei arva. Seda eriti siis, kui sa ei kanna sobivat sportrinnahoidjat, mis rinnad kindlalt paigal hoiaks. Igatahes, kui rinnad trenni ajal valutavad, tee korraks paus.

9. Valulikud rinnad ütlevad, et sul on rauapuudus. 2004. aastal läbi viidud uuringus leidsid teadlased, et rauatablette võtnud naistel esines rindades vähem valulikkust.

10. Valulikud rinnad võivad anda märku ka sellest, et sul võivad munasarjades tsüstid olla. Polütsüstiliste munasarjade sündroomiga kaasnevad menstruatsioonitsükli häired, liigsed karvad näol ja kehal, rasune nahk, akne ning valulikud rinnad. Seega – kui kõik muud abinõud ei aita, mine arsti juurde kontrolli.