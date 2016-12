Lehtsalat ja juurviljad. Lisa iga söögi sisse veidi lehtsalatit ja juurvilju. Näiteks spinatis ja lehtsalatis on ülimalt vähe kaloreid. Samas on neis siiski hulgaliselt kiudaineid ja vitamiine. Kaeratooted. Kaerahelveste söömine igal hommikul annab sulle pikaks ajaks täiskõhutunde ja selles ei ole liiga palju kaloreid.

Mandlid. Kuna nendes on palju kiudaineid, tekitab see kiiresti tunde, et kõht on täis. 2007. aastal avastasid Purdue ülikooli teadlased, et kuigi mandlites on võrdlemisi palju kaloreid, ei ladestu need kõhule, vahendab Glamour.

Kui keskkoha ümber on tekkinud päästerõngas, on oma tervise huvides viimane aeg hakata toitumist jälgima. Igapäevases menüüs võiksid olla need veerandsada toitu, mis aitavad tõhusalt kõhurasva peletada.

Oliiviõli. Hullumeelne, kuid see on tõsi - rasv võib aidata kaalu alandada. Oliiviõlis sisalduvad rasvad, mis tekitavad pikemaks ajaks täiskõhutunde.

Oad. Ubades on palju proteiini ja kiudaineid, kuid samal ajal üsna vähe kaloreid.

Piparmünt. See on teada-tuntud oma rahustava toime poolest ning see sobib suurepäraselt dieedipidajale. Kõige parem viis seda oma toidukordadesse lisada on juua piparmünditeed. Soovitatav on juua kolm tassi piparmünditeed päevas.

Roheline tee. See aitab organismil puhastada end üleliigsest. Samuti aitab see kiirendada ainevahetust.

Vetikad. Need sisaldavad mitmeid mineraale, mis aitavad vabaneda kõhu peale kogunenud rasvast.

Jõhvikamahl. See paneb sind tihedamalt tualetis käima, mis tähendab, et keha vabaneb liigsetest ainetest.

Tomatid. Need aitavad kiirendada ainevahetust ja vähendada söögiisu.

Spargel. See sisaldab suurt hulka vitamiine ja aineid, mis aitavad su kehal vabaneda üleliigsetest ainetest.

Küüslauk. Kuigi see paneb sind halvasti lõhnama, on küüslauk kasulik. See sisaldab ainet nimega allitsiin, mis aitab tappa paljusid kahjulikke baktereid, sealhulgas ka seedesüsteemis.

Tšilli. Selle lisamine oma toitu aitab suurepäraselt kiirendada ainevahetust.

Banaanid. Vastupidiselt levinud arvamusele, banaanid aitavad kaalu alandada.

Arbuus. Kuna see on niivõrd veerikas, ei sisalda see eriti kaloreid. Seevastu on hulgaliselt vitamiine.

Kurk. Ka kurgid kuuluvad dieedipidamisel soovitatavasse menüüsse.

Marjad. Suvi on tulemas, nii et söö hulgaliselt marju - neis pole eriti kaloreid, seevastu on palju vitamiine.

Must riis. Kui tahad kaloreid põletada, on soovitatav eelistada musta riisi valgele, sest selles on palju B-vitamiini, mis aitab kaalu langetada.

Pähklid. Dieetide osas on pähklitel halb maine, aga üks peotäis pähkleid päevas on pigem hea kui halb.

Avokaado. Seda süüakse tihtipeale vürtsikate toitudega, sest sel on rahustav toime seedesüsteemile.

Päevalilleseemned. Need sisaldavad suurel määral kiudaineid, mis tekitavad täiskõhutunde pikemaks ajaks.

Pistaatsiapähklid. Need ja mandlid on kõige paremad snäkid kaalu alandamiseks, sest need tekitavad täniu kiudainete rohkusele pikaks ajaks täiskõhutunde.

Makrell. See sisaldab palju proteiine, mis on ilusa kõhu saavutamiseks kasulikud.