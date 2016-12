Vaid 30 sekundit hommikust külma dušši vähendab võimalust külmetusviirustesse haigestuda 29%, kinnitavad Hollandi teadlased.

Vaid väike muutus hommikurutiinis aitab terve püsida, vahendab The Sun. Igahommikune külm dušš aitab vähendada võimalust haigestuda külmetusviidustesse ja nohusse tervelt 29%. Igahommikune karastamine aitab nimelt tugevdada immuunsüsteemi.

Selle tulemuseni jõudsid teadlased mullu, kui viisid läbi katse 3018 18-65 aastase inimesega. Uuringuperiood vältas jaanuarist märtsini. Ilmnes, et need, kes käisid hommikuti igapäevaselt külma duši all 30 sekundi jooksul, olid võrreldes tavapärast duši all käimist jätkanud inimestega palju tervemad. Igapäevane karastamine tegi inimesed ka energilisemaks.

Rohkem kui kaks kolmandikku katsealustest hakkas karastamist nii nautima, et nad jätkasid külma duši võtmist igal hommikul ka pärast uuringuperioodi lõppu.