Teadlased tegid kindlaks, et romantiline paarisuhe pole hea pelgalt mitte vaid inimese enesetundele, vaid ka tema tervisele – paarisuhtes inimesed jälgivad üksteist tähelepanelikumalt.

Ja just seetõttu on üksikul inimesel suurem tõenäosus surra nahavähki, sest nende nahalt ei avastata võimalikke muutusi õigeaegselt, kirjutab The Sun.

Paarisuhtes inimesed aga näevad üksteist alasti ning märkavad üksteise juures toimuvaid muutusi. Ning see võib olla päästerõngaks juhul, kui tegu on nahavähiga, leidsid Northwesterni ülikooli teadlased 500 inimest hõlmanud katse järel. Sest paljud potentsiaalsetest tapvatest melanoomidest ilmutavad end kehaosadel, kus neid inimesel endal on raske märgata. Näiteks kõrvade taga, kukla või selja peal.

Üksteise jälgimine on hea aga ka paarisuhtele, sest see muudab usaldusliku suhte tugevamaks.