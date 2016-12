"Haiglasse gripiga sattunud inimese ravi on väga kallis ja haigus võib sellele vaatamata lõppeda kas surma või tõsise tervisekahjustusega," hoiatab infektsionist Pille Märtin. Ta ütleb, et kindlasti peaksid end gripi vastu vaktsineerima riskirühmadesse kuuluvad inimesed.

GRIPIHOOAEG ON KÄES: mullune kalleim gripiravi maksis 91 000 eurot. (Vida Press)

Gripihooaeg on käes ja terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova sõnul näitavad kõik märgid, et tänavu murrab inimesi enim gripiviirus H3N2.

See on gripitüvi, mis on tuntud ennekõike raskete tüsistuste ja nendesse suremuse tõttu. "Ennekõike on ohustatud vanemad patsiendid," hoiatab Sadikova.

Kõik mullu grippi surnud olid vaktsineerimata