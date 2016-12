Juba teist aastat järjest korraldas Sillamäe huvi- ja noortekeskus Ulei heategevuskontserdi, et koguda Lastefondile annetusi raskelt haigete laste toetamiseks. Tänavu koguti üritusega 861 eurot.

Kontserdil astusid tantsu- ja laulunumbritega üles Ulei huviringide ja tantsuosakonna õpilased ning Sillamäe Spordikeskuse Kalev iluvõimlejad. Annetussumma saadi kokku ürituse piletite ja heategevusliku loterii müügitulust ning laekumistest annetuskastidesse.

Sillamäe huvi- ja noortekeskuse Ulei referent-infojuhi Olga Zuzzalova sõnul kutsuti heategevuslik kontsert ellu selleks, et anda oma panus raskelt haigete laste toetamisse. “Kuna Lastefond osutab abi lastele üle Eesti, siis otsustasime annetada fondile,” selgitab ta, et nii loodetakse aidata võimalikult paljusid abivajajaid,. “Usume, et nende kaudu jõuab annetus just nende lasteni, kes vajavad praegu kõige enam toetust.”

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar on huvi- ja noortekeskuse heateost liigutatud. “See teeb siirast rõõmu, kui lapsed heategevusega tegeleda soovivad ning näitavad sellega üles hoolimist ja head tahet,” räägib Saar. “Kogutud summa on samuti märkimisväärne ning võimaldab meil aidata mõnd konkreetset last olenevalt toetussummast suisa kuni aasta.”

Möödunud aastal kogusid Sillamäe lapsed ja noored sama heategevuskontsertiga 907 eurot. Toona toetati annetusega konkreetselt vähihaigete laste suvelaagri korraldamist.